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Spor

Filede kadınlar derbisi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki derbi müsabakasında Beşiktaş, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Emre Doğan   | 18.10.2019
Filede kadınlar derbisi

İstanbul

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yapılacak derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, ligde oynadığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise yaptığı 2 müsabakadan da galip ayrıldı.


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