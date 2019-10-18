Euro
6.41
Dolar
5.77
BIST 100
98,136.88
Altın
1,489.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Berad Büyük   | 18.10.2019
MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

İstanbul

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 09.05'te gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Geride kalan 15 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 325 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 215

3- Alex Rins (İspanya): 167

4- Maverick Vinales (İspanya): 163

5- Danilo Petrucci (İtalya): 162

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Çin’den ABD ve Japonya'ya tepki

Japonya'daki Hagibis Tayfununda ölü sayısı 77'ye çıktı

Can Öncü pistlere dönüyor

Can Öncü pistlere dönüyor
Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı

Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 68'e yükseldi

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 68'e yükseldi