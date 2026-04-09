Fenerbahçe Beko, Real Madrid 74-69 yenildi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka dengeli başladı. İki takım da hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamazken ilk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin son dakikasına Real Madrid 19-17 önde girerken, Fenerbahçe Beko önce Tucker ardından da Melli'nin basketleriyle periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko hızlı başladı. Silva, Boston ve Baldwin'in üst üste sayılarıyla 8-2'lik seri yakalayan sarı-lacivertliler, 2 dakikalık bölümde skoru 29-21 yaptı. Molanın ardından Fenerbahçe Beko hücumlardan boş dönerken, Real Madrid 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 29-32. Bu periyotta özellikle dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-34 geride gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayarak farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Real Madrid'de özellikle Campazzo dış atışlardaki isabetiyle farkın kapanmasına engel oldu. İspanyol ekibi televizyon molasına 51-46 önde girdi. Molanın ardından savunmada etkili olan Fenerbahçe Beko, Boston, Melli ve Baldwin'in basketleriyle 12-0'lık seri yakaladı: 58-51. Sarı-lacivertli takım, son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Son çeyrekte iki takım da sert savunma yaptı. İlk 5 dakikalık bölüm 62-62 eşitlikle geçildi. Molanın ardından Real Madrid, Hezonaj ve Campazzo'nun basketleriyle son 1 dakikaya 6 sayı önde girdi: 66-72. İspanyol ekibi parkeden 74-69'luk galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

Sarunas Jasikevicius: Bugün takımın oyuna yaklaşımı ve savaşma ruhundan memnunum

Basketbol Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği Real Madrid'e 74-69 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, mağlubiyete rağmen takımının oyuna yaklaşımı ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, Real Madrid'i tebrik etti.

Çok iyi bir maç olduğunu belirten Jasikevicius, "Ben oyuncularımın maça yaklaşımı ve efordan çok memnunum. Ligdeki en iyi takımlardan birisiyle oynadık. 2 kez önemli avantaj sağladık. Belirli bölümlerde konsantrasyonumuz bozulunca zorlandık. Rakibin bazı önemli atışları vardı, bizim de kaçırdığımız atışlar vardı. Bugün takımın oyuna yaklaşımı ve savaşma ruhundan memnunum." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların rollerini uygulamada ve oyun planında iyi olduklarını ancak skoru detayların belirlediğini dile getiren Jasikevicius, "Real Madrid'in hücum potansiyelini anlamamız gerekiyor. Daha önceki maçlarda 88 sayı atıyorlardı. Onları 74 sayıda tuttuk. Mağlubiyetin nedeni olarak savunmayı söyleyemeyiz." diye konuştu.

21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olan Boston'ın harika bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Litvanyalı çalıştırıcı, son maçlarda alınan mağlubiyetlerin taraftarlarda karamsarlık oluşturduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Karamsar olunması bizi etkilemiyor. Soyunma odası bizim gizli bölgemiz. Ben koç olarak ilk sıradayken de takımıma neler söylediğimi ve neler beklediğimi biliyorum. Birçok farklı nedenden dolayı sorunlar olacağını biliyorduk. Hiçbir sorunu mazeret olarak kullanmıyoruz. Şu anda en iyi durumumuza tekrar ulaşmak istiyoruz.”

Scariolo: "Zorlu bir atmosferde harika bir karakter ortaya koyduk"

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Takımı ve oyuncuları tebrik eden Scariolo, "Zorlu bir atmosferde harika bir karakter ortaya koyduk. Böyle büyük bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bundan önce şanssız yenilgiler almıştık. Bu galibiyet bize ivme ve özgüven verecek. Bugün play-off atmosferinde oynadık. Bu atmosferde kazanan takımımı tebrik ediyorum. Bugün maçın kritik anları vardı. Üçüncü çeyreğin son 2 dakikası ve son çeyreğin ilk 2 dakikası kritikti. Geride olduğumuz anlar vardı, sonra maça tutunduk. Kenardan gelen oyuncularımızdan katkı aldık, sonrasında ilk 5'teki oyuncularımızı maça dahil ederek skoru tuttuk." ifadelerini kullandı.