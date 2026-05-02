İspanya, Kudüs'te Katolik bir rahibeye yapılan saldırıyı kınadı İspanya hükümeti, Kudüs'te Fransız Katolik bir rahibeye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, Kudüs'te Fransız Katolik bir rahibeye yapılan saldırıyı şiddetle kınamaktadır. İspanya, mağdurla dayanışma içinde olduğunu ve kendisine acil şifa dilediğini ifade etmektedir. Fail adalet önüne çıkarılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e "ibadet özgürlüğünü garanti etme ve Kudüs'teki statükoya saygı gösterme" çağrısında bulunan İspanya hükümeti, bu tür şiddet olaylarını engellemek için önlemler alınmasını istedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da fanatik bir Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulunda görevli rahibeyi darbetmesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor.

Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.

İsrail'in alıkoyduğu Saif Abukeshek ve Thiago Silva'nın serbest bırakılması talep edildi

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırı sonrasında gözaltına alarak Aşdod Limanı'na götürdüğü İspanyol ve Filistin vatandaşı Saif Abukeshek ile Brezilyalı Thiago Silva'nın durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun sözcülerinden Abukeshek ile İspanya'nın Tel Aviv Konsolosluğunun bugün görüşeceğini aktaran Albares, "Bu, uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı bir gözaltıdır. Saif Abukeshek, diğer vatandaşlarla birlikte karaya çıkarılmalıydı. Ona özel bir muamele yapılmamalıydı. Bu durumda olmamalıydı." dedi.

Bu arada koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı da yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail deniz kuvvetleri tarafından kaçırılan ve daha sonra Girit'e bırakılan filonun 180 üyesine yapılan muameleyi şiddetle kınadığını" belirtti.

Sumar, Küresel Sumud Filosu sözcülerinden Abukeshek ve Silva'nın "derhal serbest bırakılmasını ve fiziksel bütünlüklerine saygı gösterilmesini" talep etti.

Ayrıca Madrid ve Barselona kentlerinde bugün gösteriler yapılacağı, gösterilerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının protesto edileceği, Abukeshek ve Silva'nın serbest bırakılmasının talep edileceği bildirildi.