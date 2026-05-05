İspanya son 76 yılın en sıcak nisan ayını geçirdi İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) ortalama 15,1 santigrat derece ile İspanya'nın son 76 yılın en sıcak nisan ayını geçirdiğini bildirdi.

AEMET'in verilerinde, resmi meteoroloji kayıtlarının başladığı 1950 yılından bu yana İspanya'nın, en sıcak nisan ayını geçirdiği ifade edildi.

Şimdiye kadar en sıcak nisan ayının 2023'te ortalama 14,9 santigrat olarak tespit edildiğini belirten AEMET, bu nisanda ortalama sıcaklığın 15,1 santigrata kadar çıktığını ve bunun rekor olduğunu bildirdi.

AEMET, 11-13 Nisan arasındaki kısa dönem dışında neredeyse tüm ay boyunca sıcaklıkların normalin üzerinde seyrettiğini duyurdu.

Verilen bilgilerde ayrıca 2026 yılının ilk dört ayında normalden yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerin, normalden düşük sıcaklıkların yaşandığı dönemlere göre daha fazla olduğu ve 1997 ile 2024'ün ardından en sıcak ilk dört aylık dönemin geride bırakıldığı kaydedildi.

AEMET, "2026 yılının ilk dört ayında 12 rekor sıcak gün yaşandı. Normalde bir yılın tamamında toplam sıcak gün rekoru sayısı beş civarında oluyordu." uyarısında bulundu.