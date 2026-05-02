Fransa, Kudüs'te Fransız rahibeye yönelik saldırının failine "ibretlik ceza" verilmesini istedi Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi tarafından Fransız rahibeye düzenlenen saldırının "şok edici" olduğunu belirterek, faile "ibretlik ceza" verilmesini istedi.

Barrot, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransız rahibeye yönelik saldırıya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Bakan Barrot, söz konusu Fransız din görevlisinin maruz kaldığı "şok edici" saldırının ardından kendisine üzüntüsünü, desteğini ve acil şifa dileklerini ilettiğini belirtti.

Barrot, "Bu iğrenç eylemin faili yakalandı. Kutsal topraklardaki giderek artan Hristiyan karşıtı eylemlerin sona ermesi için ceza ibretlik olmalı. Fransa, Katolik toplulukları ve kutsal mekanları koruma yönündeki tarihi misyonuna bağlı olarak, Hristiyan karşıtı eylemleri hiçbir şekilde kabul edemez." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da fanatik bir Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görevli rahibeyi darbetmesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi’nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor.

Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi’nin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.