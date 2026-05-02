TAAC, havacılık teknolojilerini SAHA 2026'da sergileyecek Altınay Savunma Teknolojileri ve TUSAŞ iştiraki TAAC, Türkiye'nin milli projeleri KAAN ve HÜRJET'in iniş takımları, uçuş kontrol sistemleri ve test altyapılarıyla SAHA 2026'da yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAAC Havacılık Teknolojileri, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini alacak. Şirket, milli hava araçlarının gökyüzündeki hakimiyetini güçlendiren yerli ve milli çözümlerini, teknoloji ve üretim entegrasyonu odağında tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAAC Genel Müdürü Murat Koç, fuara güçlü şekilde hazırlandıklarını belirterek, "TAAC olarak Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunun en kritik halkalarından biri olan milli havacılık ekosisteminde, KAAN ve HÜRJET gibi gurur projelerimizin taşıyıcı gücü olmanın sorumluluğunu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Geliştirdikleri iniş takımları, uçuş kontrol sistemleri ve ileri test altyapılarıyla, havacılıkta dışa bağımlılığı sonlandırarak Türkiye'yi bu alanda küresel bir oyun kurucu seviyesine ulaştırdıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"SAHA 2026, milli projelerimiz için ürettiğimiz çelik kaslarımızın ve dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu mühendislik derinliğimizin en güçlü sergileneceği platform olacak. Sektörün bu küresel buluşma noktasında, Türk mühendisliğinin sınırları aşan yetenekleri ve havacılığın geleceğine yön veren stratejik çözümlerimizle yer alacağız. Bu çözümlerimizi tüm dünyayla paylaşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz."

Fuarda uçuş kontrol eyleyicileri de sergilenecek

Tasarımdan kalifikasyona kadar tüm süreçleri TAAC tarafından yürütülen KAAN ve HÜRJET'in iniş takımı sistemleri, SAHA 2026'da sergilenen ürünler arasında yer alacak.

Şirketin komponent üretiminin yanı sıra hava araçlarının sinir sistemlerini yerdeyken test eden büyük altyapı projeleri bulunuyor. KAAN ve HÜRJET projeleri için ayrı ayrı geliştirilen Iron Bird (demir kuş) test sistemleri, uçakların uçuş emniyetini garanti altına alan stratejik birer teknoloji merkezi olarak öne çıkıyor. HÜRJET tarafında fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan bu platformlar, uçakların gerçek uçuş yükleri altındaki davranışlarını simüle ederek kalifikasyon süreçlerini hızlandırıyor.

TAAC, SAHA 2026'da milli kanatların manevra kabiliyetini belirleyen uçuş kontrol eyleyicileri de sergileyecek. KAAN ve HÜRJET gibi yüksek performanslı platformların kontrol yüzeylerine binen tonlarca yükü milisaniyeler içinde yöneten bu sistemler, çelik kas görevi görüyor.