Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazandı Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasını 16-9 önde geçti. Kısa sürede toparlanan Mersin ekibi, rakip potada Kennedy Beren Burke ve Juskaite ile sayı bularak farkı eritti. Karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 20-18 önde kapattı.

İkinci periyot da karşılıklı basketlerle sahne olurken, Yunanistan ekibi soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta güçlük çekti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Mersin ekibi, bu çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 61-61 berabere gidildi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği de büyük çekişmeye sahne olurken, konuk takım son anda bulduğu basketlerle parkeden 77-75 galip ayrıldı.

Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçtaki sayı avantajıyla kupada şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda izledi.

Bakan Bak, Çimsa ÇBK Mersin'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanarak şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çimsa ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum."