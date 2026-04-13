Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.
Emre Doğan
13 Nisan 2026•Güncelleme: 13 Nisan 2026
İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.
[1/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Nick Weiler Babb (8) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars (sağda) mücadele etti.
[2/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (13) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston (11) mücadele etti.
[3/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (13) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston (11) mücadele etti.
[4/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2), karşılaşmada görev aldı.
[5/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (ortada) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic (solda) mücadele etti.
[6/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Kai Jones (88) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston (11) mücadele etti.
[7/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4), karşılaşmada görev aldı.
[8/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Kai Jones (solda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[9/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin (0) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars (ortada) mücadele etti.
[10/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Erkan Yılmaz (ortada) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) mücadele etti.
[11/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu P.J. Dozier (15) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (sağda) mücadele etti.
[12/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Nick Weiler Babb (8) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (ortada) mücadele etti.
[13/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[14/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[15/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[16/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Jordan Loyd (3) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) mücadele etti.
[17/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (sağda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) mücadele etti.
[1/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Nick Weiler Babb (8) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars (sağda) mücadele etti.
[2/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (13) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston (11) mücadele etti.
[3/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (13) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston (11) mücadele etti.
[4/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2), karşılaşmada görev aldı.
[5/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (ortada) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic (solda) mücadele etti.
[6/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Kai Jones (88) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston (11) mücadele etti.
[7/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4), karşılaşmada görev aldı.
[8/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Kai Jones (solda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[9/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin (0) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars (ortada) mücadele etti.
[10/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Erkan Yılmaz (ortada) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) mücadele etti.
[11/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu P.J. Dozier (15) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (sağda) mücadele etti.
[12/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Nick Weiler Babb (8) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (ortada) mücadele etti.
[13/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[14/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[15/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier (17) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Jalee Tucker (8) mücadele etti.
[16/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Jordan Loyd (3) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) mücadele etti.
[17/17] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Brice Dessert (sağda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) mücadele etti.
Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.
Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.
Cem Ciritci: “(EuroLeague) Kim gelirsen gelsin play-off'ta iyi sonuç alıp hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağımızı düşünüyorum”
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) play-off aşamasını geçerek dörtlü finale yükseleceklerine inandığını söyledi.
Ciritci, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Cem Ciritci, "Uzun zamandır sakatlıklarla boğuşuyoruz. Biraz bunun da etkisiyle istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bugün güzel oyunla galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.
EuroLeague'in 38. ve son haftasında LDLC ASVEL ile deplasmanda oynayacakları maçın ardından play-off'ta rakiplerinin belli olacağını aktaran Ciritci, "Kim gelirsen gelsin play-off'ta iyi sonuç alıp hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağımızı düşünüyorum. Saha avantajını elimize geçirirsek bizim için iyi olur. Umarım bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur. Takımımıza güveniyoruz. Onların arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Play-off'ta İsrail ekibi Hapoel IBI ile eşleşmeleri halinde iç saha maçlarını hangi ülkede oynayacaklarına ilişkin soruyu Cem Ciritci, "Şu an için bunu söylemem erken. Görüşme yaptığımız ülkeler var. Seyirci ve gelir bakımından hangisi avantajlı olacaksa onu seçeceğiz. Son maçtan sonra her şey netlik kazanacak." şeklinde yanıtladı.
Onuralp Bitim: "Bu maçla güzel bir ivme yakalayıp sezonun en önemli kısmına iyi girmek istiyoruz"
Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetle güzel bir ivme yakalayıp sezonun kalan bölümüne iyi girmek istediklerini söyledi.
Onuralp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Kazanmak bizim için normal bir şey olmalı çünkü biz Fenerbahçeyiz. Sezonun çok büyük kısmında da böyleydi. Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamasak da sezonun büyük kısmında yaptığımız şeyleri biliyoruz. Herkes biliyor. Hala hedeflerimizin olduğunu biliyoruz. Bu maçla güzel bir ivme yakalayıp sezonun en önemli kısmına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Özellikle mücadelenin üçüncü periyodunda sağladığı katkıyla öne çıkan Onuralp Bitim, "Galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya hazırım. Üçüncü periyotta maçın kopmasına yardımcı olan bir sekans yakaladık. Orada da takım arkadaşlarım beni güzel buldular. O dakikadan sonra öne geçtik ve galibiyeti aldık." diye konuştu.
Play-off oynamayı garantiledikleri Basketbol Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) hedefleriyle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Play-off'ta rakibimizin kim olacağı elimizde olmayan şeylere bağlı. İlk düşüncemiz LDLC ASVEL maçını kazanmak. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi şekilde hazırlanıp Dörtlü Final'e giden bir play-off serisi yaşamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.