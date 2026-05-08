Fatih Erel
08 Mayıs 2026•Güncelleme: 08 Mayıs 2026
Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.
Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti.
Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini aldı.
Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.
Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.
Bakan Bak, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Ligi play-off serisinde Zalgiris'i 3-1'le geçerek Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Yine, yeniden Dörtlü Final'deyiz. Basketbol Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'ı geçerek Dörtlü Final'e yükselen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Yolun sonu kupa olsun." ifadelerine yer verdi.