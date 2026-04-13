Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti

Ayfer Koçal
13 Nisan 2026•Güncelleme: 13 Nisan 2026
Hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
23. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bayo, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
33. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen sağına uzanarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Camara'nın şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Bayo'da kaldı. Bayo'nun vuruşunda top, auta gitti.
74. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kontrol etti.
79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mihaila'nın kullandığı kornerde Laçi, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
81. dakikada yeşil-mavili ekip öne geçti. Kaleci Zafer Görgen'in uzaklaştıramadığı top Sowe'un sırtına çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
Ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.