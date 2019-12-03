'Engelleri birlikte aşabiliriz'
Başarılı olimpik ve paralimpik milli sporcular video kliple 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Ankara
Branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanarak ilkleri gerçekleştiren olimpik ve paralimpik milli sporcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Sporla engelleri aşabiliriz" mesajı verdi.
Kategorilerinde önemli başarılar elde eden Büşra Ün, Busenaz Sürmeneli, Sümeyye Boyacı, Barış Telli, Nazmiye Muslu Muratlı, Abdullah Öztürk, İlke Özyüksel, Beytullah Eroğlu ve İbrahim Çolak, engellilere "spor yapın" çağrısında bulundu.
❝Engelleri birlikte aşabiliriz❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 3, 2019
Başarılı olimpik ve paralimpik milli sporcular video kliple 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. #3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/4V03tHWd1q
Sporcuların mesajları şöyle:
Büşra Ün (Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi):
"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Hepimizin tek bir isteği var. Sizlerle birlikte aynı ortamda olduğumuzu, sizlerle aynı dünyada yaşadığımızın farkına varın. Çünkü bizler için bunlar bir engel değil, sadece farklılık ve hayat farklılıklarla güzel."
Busenaz Sürmeneli (Dünya şampiyonu milli boksör):
"Spor birlikte güzel. Engelli arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştıralım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun."
Sümeyye Boyacı (Dünya şampiyonu paralimpik milli yüzücü):
"Engel bedende değil ruhtadır. Biz başardık siz de başarabilirsiniz."
Nazmiye Muslu Muratlı (Paralimpik Oyunları ve dünya şampiyonu halterci):
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Ben bir olimpiyat ve dünya şampiyonu olarak kendime her zaman güvendim. Tüm engelli arkadaşlarımın kendilerine güvenmelerini istiyorum. Her zaman başarabiliriz deyip başarmamız gerekiyor."
Abdullah Öztürk (Paralimpik Oyunları şampiyonu masa tenisçi):
"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ndeyiz. Çevremizdeki bütün engellileri sporla buluşturmalıyız. Onlara gönülden destek vererek neler başarabileceklerine birlikte şahit olalım. Engel bedende değil, kalplerdedir. Bunu sakın unutmayalım."
Barış Telli (Ampute milli futbolcu):
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Mehmet Işıtan Engelliler Okulu'nda öğrencilerin bana vermiş olduğu hediyeler için teşekkür ediyorum. Dünyaları sallayabilirsin, sana eksik olduğunu söyleseler bile."
İlke Özyüksel (Milli modern pentatloncu):
"Aramızdaki engelleri kaldırırsak, sporcularımız daha başarılı olacaktır. Başarılı engelli sporcu arkadaşlarımız birçok kişiye örnek oldu. Bütün dünyadaki engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun."
Beytullah Eroğlu (Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü):
"3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık Günü kutlu olsun. Ben engellerimi sporla, yüzmeyle yendim. Bunu ben başarabildiysem, herkes başarabilir. Bütün engellileri evlerinden çıkıp, spora davet ediyorum. Ben sporda hayat buldum, sizler de bulabilirsiniz."
İbrahim Çolak (Dünya şampiyonu cimnastikçi):
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir. Bir oluyoruz ve hep birlikte engelleri aşıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.