Sakatlığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'na gidemeyen İbrahim Çolak'ın arkadaşlarına inancı tam
Sakatlığı nedeniyle 51. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer alamayacak İbrahim Çolak, takım arkadaşlarının en iyi sonuçla ülkeye döneceklerine inandığını söyledi.
İzmir
2019'daki Dünya şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak, antrenmanda sol el tarak kemiği kırıldığı için ağustos ayında ameliyat edildi.
Tedavi sürecinin ardından tekrar yarışmaya başlayan milli cimnastikçi, sakatlığının tam geçmemesi nedeniyle İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alamadı.
İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayına kadar tam olarak hazır hale geleceğine inandığını söyledi.
"Bu takım olarak olimpiyata gitmenin ilk seçmesi"
Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek arkadaşlarına başarılar dileyen İbrahim Çolak, şöyle konuştu:
"Ne kadar orada olamasam da dualarım, iyi dileklerim kalbim hep onlarla olacak. İnşallah güzel sonuçlarla geri dönerler. Çünkü bu takım olarak olimpiyata gitmenin ilk seçmesi. Güzel başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Hem takım hem bireyseldi güzel sonuçlar olacaktır."
Takımda olmadığı için üzgün olduğunu aktaran Çolak, şu ifadeleri kullandı:
"Bayadır bunu yaşamamıştım. İnsan birazcık üzülüyor. Şu açıdan üzülüyor; elim alçıda olsa, yeni sakatlanmış olsam tabii ki olmaz ama bir yarışmaya katılabilecek durumdaydım ama tabii ki yeterli değildim, bunu ben de biliyorum. Yani sonuç olarak takımda olmadığım için bir tık üzüldüm ama bir yandan kafam çok rahatladı. Çünkü hazır değilim ve dünya şampiyonası hem takım hem bireysel çok önemli, iyi sonuçlar alınması gereken bir yarışma."
İbrahim Çolak onların hep yanında olacağını tekrarlayarak, "Bütün dualarım onlarla olacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.