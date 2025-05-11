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Spor

Beşiktaş'ta ikinci Serdal Adalı dönemi

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

Metin Arslancan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Beşiktaş'ta ikinci Serdal Adalı dönemi

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün mevcut başkanı Serdal Adalı, olağan genel kurulda yarıştığı Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre aidatını yatıran 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 kişinin oy kullandığı açıklandı.

Serdal Adalı 4 bin 648, Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı. 

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Beşiktaş'ta 2024 yılında Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla kulüp başkanlığına aday olan Serdal Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalı, kulübün bugün yapılan olağan genel kurulunda ise ikinci kez başkanlığa seçildi.

Rakibi karşısında 30 sandığın tamamında daha fazla oy alan Serdal Adalı'nın ikinci başkanlık dönemi, Mayıs 2028'e kadar devam edecek.

Adalı, 13 bin 158 kişinin katıldığı bir önceki kongrede, 8 bin 901 oyla Hüseyin Yücel'e üstünlük sağlayarak olağanüstü seçimle göreve gelmişti.

Ayrıca yapılan kongrede, siyah-beyazlı kulübün kurullarının yönetimleri de belli oldu. Denetleme kurulunu Gökhan Tiryaki, disiplin kurulunu Devrim Alparslan, seçme ve sicil kurulunu Sefa Bağcı'nın başkanlığını yaptığı listeler kazandı.

Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam 

Serdal Adalı: Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır 

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, duydukları güvenden dolayı genel kurul üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde istikrar vurgusu yaptı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından başkan Serdal Adalı, kürsüde genel kurul üyelerine seslendi.

Sözlerine ailesine teşekkür ederek başlayan Adalı, "Bu gururu bizlere yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize desteklerini her gün daha fazla hissettiren büyük Beşiktaş taraftarlarına şükranlarımı sunarım. Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim. Bir önceki yönetim kurulumuzda görev alıp, yeni dönemde iş yoğunlukları sebebiyle affını isteyen, fakat bizlere destek vermeye devam edeceklerinden şüphe duymadığım arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, birlikte hizmet edeceği yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, "Bugün kulübümüzün sicil kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu seçimlerinde yarışan herkesi teker teker tebrik ediyor, kazananlara görevlerinde başarılar diliyorum. Sadece 4,5 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ımızın geleceği adına 'istikrar' dediniz. Bugün camiamızın teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne yakışır hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz." diye konuştu.

"Siyah beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın"

Siyah-beyazlı kulübün istikrar dönemine girdiğinin altını çizen Adalı, "Bugün 11 Mayıs 2025. Beşiktaş'ımız bu tarihten itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik dileğinde bulunan Adalı, "Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bugünden itibaren herkesin, sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmasını ve aynı çatı altında tek yumruk olmasını bekliyorum. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var: siyah beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir. En büyük Beşiktaş." diyerek konuşmasını tamamladı.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, toplantı sonunda toplu şekilde basın mensuplarına görüntü verdi. 

Bakan Bak, Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajında, "Başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF, Beşiktaş başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı'yı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." denildi. 

Sandıklarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Sandık

Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9

2. Sandık

Serdal Adalı: 96

Gürkan Aksoy: 10

3. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 18

4. Sandık

Serdal Adalı: 175

Gürkan Aksoy: 23

5. Sandık

Serdal Adalı: 164

Gürkan Aksoy: 17

6. Sandık

Serdal Adalı: 180

Gürkan Aksoy: 23

7. Sandık

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 23

8. Sandık

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 21

9. Sandık

Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21

10. Sandık

Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20

11. Sandık

Serdal Adalı: 159

Gürkan Aksoy: 21

12. Sandık

Serdal Adalı: 147

Gürkan Aksoy: 14

13. Sandık

Serdal Adalı: 139

Gürkan Aksoy: 13

14. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 9

15. Sandık

Serdal Adalı: 168

Gürkan Aksoy: 14

16. Sandık

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 16

17. Sandık

Serdal Adalı: 157

Gürkan Aksoy: 18

18. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

19. Sandık

Serdal Adalı: 196

Gürkan Aksoy: 14

20. Sandık

Serdal Adalı: 187

Gürkan Aksoy: 25

21. Sandık

Serdal Adalı: 173

Gürkan Aksoy: 9

22. Sandık

Serdal Adalı: 183

Gürkan Aksoy: 11

23. Sandık

Serdal Adalı: 133

Gürkan Aksoy: 15

24. Sandık

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

25. Sandık

Serdal Adalı: 98

Gürkan Aksoy: 10

26. Sandık

Serdal Adalı: 248

Gürkan Aksoy: 3

27. Sandık

Serdal Adalı: 194

Gürkan Aksoy: 6

28. Sandık

Serdal Adalı: 99

Gürkan Aksoy: 9

29. Sandık

Serdal Adalı: 135

Gürkan Aksoy: 12

30. Sandık

Serdal Adalı: 123

Gürkan Aksoy: 17

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