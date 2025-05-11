Dolar
38.76
Euro
43.60
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,482.90
BTC/USDT
103,850.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlerbirliği, Süper Lig’e yükselmesinin ardından Eryaman Stadı’nda düzenlenen törenle kupasını alıyor. Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı, teşekkür konuşmasını gerçekleştiriyor.
logo
Spor

Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Emre Doğan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı 81 ilde vatandaşların vücut kitle indeksini ölçecek
Bakan Göktaş: Anneler Günü sadece bir gün değil her gün kutlanması gereken çok kıymetli bir gün
Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu
Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde
Bakan Göktaş: Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli

Benzer haberler

Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi

Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi

Trabzonspor, büyük maçlarda eski başarısının uzağında kaldı

Galatasaray, alacağı 1 puanla Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek

Trabzonspor, üç büyükler karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı

Trabzonspor, üç büyükler karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı
Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hata yapmadı

Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hata yapmadı
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa için sahaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet