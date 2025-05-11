Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.