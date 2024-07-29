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Spor

Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Mutlu Demirtaştan  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Gençlerbirliği maçında oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların ise koşu ve pas çalışması yaptığı antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Galatasaray maçı mesaisine, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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