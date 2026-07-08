Beşiktaş, Alexander Nübel'i renklerine bağladı

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-2029 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'nın kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki kaleci, ülkesinin Schalke 04 ve Fransa'nın Monaco takımlarında da görev yaptı.