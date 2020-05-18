Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,732.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 18.05.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi
ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama
Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 131 ölüm

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz mide ameliyatı geçirdi

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim

Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim
Bakan Kasapoğlu: Gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız

Bakan Kasapoğlu: Gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi