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Paul Pogba'nın abisi Florentin Sochaux ile anlaştı

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Abdulkadir Karakaya   | 18.05.2020
Paul Pogba'nın abisi Florentin Sochaux ile anlaştı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. 

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymişti.

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