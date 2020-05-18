Paul Pogba'nın abisi Florentin Sochaux ile anlaştı
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.