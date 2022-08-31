Bakan Kasapoğlu'ndan "gençlerimizin yanındayız" paylaşımı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yurtlarda karşılamak için hazırlandıklarını söyledi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldığını belirterek, "Bakanlık olarak bu yıl da gençlerimizi #GSBYurtları’nda karşılamak için hazırlanıyoruz. 800.000’i aşan rekor yurt kapasitemizle gençlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.
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Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 31, 2022
Bakanlık olarak bu yıl da gençlerimizi #GSBYurtları’nda karşılamak için hazırlanıyoruz.
800.000’i aşan rekor yurt kapasitemizle gençlerimizin yanındayız. pic.twitter.com/CaFuI7uuqo