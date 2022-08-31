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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan "gençlerimizin yanındayız" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yurtlarda karşılamak için hazırlandıklarını söyledi.

Musa Samur   | 31.08.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan "gençlerimizin yanındayız" paylaşımı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldığını belirterek, "Bakanlık olarak bu yıl da gençlerimizi #GSBYurtları’nda karşılamak için hazırlanıyoruz. 800.000’i aşan rekor yurt kapasitemizle gençlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.


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