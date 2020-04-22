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Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı Erzincan'daki yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan tahliye edilerek Erzincan'a getirilen 173 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi.

Barış Yalçınkaya,Kemal Özdemir   | 22.04.2020
Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı Erzincan'daki yurtlara yerleştirildi Fotoğraf: Barış Yalçınkaya / AA

Erzincan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'daki 173 Türk vatandaşının bulunduğu Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Erzincan Havalimanı'na indi.

Havalimanı ses sisteminden çalan "Ölürüm Türkiyem" türküsüyle karşılanan kafile, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerince dezenfekte edildi.

Ardından ateşleri ölçülen vatandaşlara, pasaport kontrolleri yapıldıktan sonra çay, kahve ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Çantaları da dezenfekte edilen vatandaşlar daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle kalacakları Gençlik ve Spor Bakanlığının Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'na götürülerek buraya yerleştirildi.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirileceğini belirterek, "Karantina ile ilgili alınması gereken tüm tedbirleri ilgili kurumlarla aldık. İnşallah gurbetten gelen vatandaşlarımızı burada en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

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