Ankara Keçiörengücü "kalıcı başarı" peşinde

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile savunma oyuncusu Abdullah Çelik, AA muhabirine yeni sezon hazırlıklarını, takımın hedeflerini ve ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçın değerlendirdi.

Korkmaz, Ankara, Gerede ve Bolu'da üç etap halinde verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, sezon öncesindeki en önemli kazanımlarından birinin kamp sürecini ciddi bir sakatlık yaşamadan tamamlamak olduğunu söyledi.

Keçiörengücü'nün tesisleşmesi ve kurumsal yapısıyla Türk futbolunda örnek kulüplerden biri olduğunu ifade eden Korkmaz, sahaya da aynı anlayışı yansıtmak istediklerini dile getirdi.

"Sıradan olmayan bir takım olmak istiyoruz"

Takımın karakterli ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu aktaran Korkmaz, öncelikli hedeflerinin futbolcuların hem sportif hem de bireysel gelişimini sağlamak olduğunu belirtti.

Sezon sonunda oyuncuların mental, fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim göstermiş, futbol piyasasındaki değerlerini artırmış şekilde sezonu tamamlamalarını istediklerini vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Keçiörengücü gibi tesisleşmesini tamamlamış, kendi ayakları üzerinde duran bir kulübün Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim hedefimiz, finansal dengemizi bozmadan hem oyuncu hem de oyun üretmek. Alt liglerden ya da Avrupa'da beklentilerin altında kalmış futbolcuları doğru şekilde değerlendirerek kulübümüze katkı sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken üst lige çıkabilirsek elbette bizi en çok mutlu edecek sonuç bu olur. Ancak önceliğimiz, izleyenlere keyif veren, Türk futboluna katma değer üreten ve yarışmacı kimliğini ortaya koyan bir takım oluşturmak."

Yeni transferlerin takıma önemli katkı sağlayacağını ifade eden Korkmaz, Keçiörengücü'nün sadece dış transferlerle değil, kendi bünyesindeki genç oyuncularla da gelişen bir kulüp olduğunu söyledi.

Transfer edilen futbolcuların karakterlerinden ve çalışma disiplinlerinden memnun olduklarını belirten Korkmaz, takım içindeki rekabetin performansı yukarı taşıyacağına inandığını kaydetti.

"Hedefler sezon içinde şekillenir"

Trendyol 1. Lig'de birçok takımın sezon başında Süper Lig hedefiyle yola çıktığını hatırlatan Korkmaz, buna rağmen hedeflerin ligin ilerleyen haftalarında daha net ortaya çıktığını söyledi.

Ligde güçlü kadrolara sahip çok sayıda takım bulunduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Yaklaşık 10 takımın hedefi Süper Lig'e çıkmak ancak sonunda sadece üç takım bunu başarabiliyor. Önemli olan, yarışın neresinde olursak olalım grup psikolojisini diri tutmak ve Keçiörengücü'nün yıllardır oluşturduğu yarışmacı kimliği sezon sonuna kadar sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor karşısında kolay maç olmayacak"

Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Korkmaz, rakiplerinin Süper Lig'den düşmesine rağmen kadrosunu büyük ölçüde koruduğunu belirtti.

Antalyaspor'un güçlü bir camiaya ve deneyimli teknik direktör Bülent Korkmaz'a sahip olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Ancak Süper Lig seviyesinde bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Elbette hedefimiz galibiyet olacak ancak lige kaybetmeden başlamak da bizim adımıza değerli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha iyisini başarmak istiyoruz"

Savunma oyuncusu Abdullah Çelik ise yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını ve ihtiyaç duyulan bölgelere önemli takviyeler yapıldığını söyledi.

Takımın geçen sezon elde ettiği başarının üzerine çıkmak istediklerini belirten Abdullah, şunları kaydetti:

"Keçiörengücü'nün hedefi her zaman üst sıralar. Geçen sezon play-off oynadık. Bu yıl daha iyisini yapmak, play-off ve şampiyonluk yarışının içinde yer almak istiyoruz. Bireysel hedefim de takımıma en iyi katkıyı sağlamak ve performansımla lige damga vurmak."

Ligin ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına gideceklerini hatırlatan Abdullah Çelik, zorlu bir karşılaşma beklediklerini ancak sahaya üç puan hedefiyle çıkacaklarını ifade etti.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Abdullah Çelik, "Her zaman yanımızda olsunlar. Onların desteğini hissettiğimiz sürece çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçında 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.