İsrail basını: ABD, Ben Gurion Havalimanı’ndaki bazı yakıt ikmal uçaklarını geri çekmeye başladı ABD Hava Kuvvetlerinin, İsrail'in Ben-Gurion Havalimanı'nda konuşlu bazı yakıt ikmal uçaklarını geri çekmeye başladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, son dönemde Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait bazı yakıt ikmal uçaklarının tahliyesine başlandı.

Haberde, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, havalimanındaki yoğun yolcu trafiği nedeniyle sivil uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdürülebilmesi için yakıt ikmal uçaklarının kaldırılması yönünde güvenlik yetkililerine baskı yaptığı, kararın da bu süreç sonunda alındığı belirtildi.

Ben-Gurion Havalimanı'nı Ağustos ayında 2 milyon 600 binden fazla yolcunun kullanmasının beklendiği, bunun 7 Ekim 2023'ten bu yana havalimanındaki en yoğun dönemlerden biri olacağı ifade edildi.

ABD uçakları sivil uçuşları engelliyor

İsrial'in başkenti Tel Aviv'de Ben-Gurion Havalimanı'nda askeri uçakların seyahat sezonunun hareketlendiği dönemde ticari uçuşları aksatacağı, havalimanının kapasitesini düşüreceği eleştirisi İsrail basınında yer almıştı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Regev, yaz tatili sezonunun en yoğun olduğu bu dönemde sivil uçuş takviminin zarar görmesini engellemek amacıyla, yakıt ikmal uçaklarının havalimanından kaldırılmasını ve sayılarının 20 ile sınırlandırılmasını daha önce talep etmişti.

İsrail ordusu ise, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de desteğiyle, uçakların Necef Çölü’ndeki hava üslerine taşınmasına karşı çıkmıştı.

ABD'nin İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı duyurulmuştu.

İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası yakıt ikmal uçaklarını Avrupa'ya gönderen ABD, İran'a saldırılarının yeniden başlamasının ardından tekrar İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.