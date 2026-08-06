Yunanistan'ın Skyros Adası ve Agrinio ilinde orman yangını çıktı Yunanistan'ın Skyros Adası ile ülkenin batısındaki Agrinio iline bağlı Megali Hora bölgesinde orman yangını çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Skyros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 4 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

​​​​​​​Megali Hora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale için ise karadan itfaiye ekipleri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, her iki bölgede de alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bugün için Attika, Viotia ve Eğriboz illerinde çok yüksek orman yangını riski nedeniyle alarm durumunu sürdürdü.

Yetkililer, bu bölgelerde itfaiye, polis ve silahlı kuvvetlerin tam teyakkuz halinde görev yaptığını, hava ve kara devriyelerinin artırıldığını belirterek, vatandaşlardan ise yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmalarını istedi.

Muhalefetteki SYRIZA, hükümeti yangın söndürme filosunda yetersizlikle suçladı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) Merkez Komitesi Sekreteri Nikos Pappas, 2019'dan bu yana 4 milyon dönümden fazla orman ve tarım arazisinin yandığını belirterek, hükümetin yangın önleme çalışmaları için ayrıldığını aktardığı yaklaşık 500 milyon avronun nasıl kullanıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Pappas, AB kaynaklarının yangınla mücadele kapasitesini artırmak için kullanılabileceğini vurgulayarak, hükümetin AB desteğiyle alınması planlanan 7 Canadair yangın söndürme uçağı, 11 Air Tractor uçağı, helikopterler ve insansız hava araçlarını finansman programından çıkardığını dile getirdi.

Bu nedenle itfaiyecilerin, kiralanan hava araçlarıyla yangınlara müdahale etmek zorunda kaldığını, "Diamond" tipi yangın gözetleme uçaklarının da pilot eksikliği nedeniyle kullanılamadığını belirten Pappas, hükümeti kötü yönetimle suçladı.

Pappas, yalnızca etkili önleyici tedbirler, yeterli ekipman ve Avrupa fonlarının etkin kullanımıyla ülkenin orman yangınlarıyla daha başarılı mücadele edebileceğini sözlerine ekledi.