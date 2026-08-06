Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpik branşlardaki sporcular için planlanan İnciraltı Projesi'nin temelini birkaç ay içinde atmayı hedeflediklerini söyledi.

Göztepe'den "olimpik" çalışmalar Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpik branşlardaki sporcular için planlanan İnciraltı Projesi'nin temelini birkaç ay içinde atmayı hedeflediklerini söyledi.

Sepil, gazetecilere açıklamasında ilgili bakanlıklardan "onay alınan projenin askı sürecinin" başladığını hatırlattı.

Birkaç ay içinde büyük ihtimalle İnciraltı Projesi'ne temel atacaklarını ifade eden Sepil, "Burada padel, tenis, yüzme havuzu, bunun yanında cimnastik, fitness, bale, okçuluk, aklınıza gelebilecek tüm olimpik branşlara gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek için alanlar olacak. Ailelerin de çocuklarını getirdiğinde spor yapabileceği, çocuklarını beklerken zaman geçirebileceği alanları sağlamak istiyoruz." dedi.

Sepil, olimpiyatlara sporcu götürme hedefinin ilk adımının bu tesisler olacağını belirterek olimpik altyapıyla ilgili yürüttükleri projeler olduğunu, yeni alanlar açacaklarını anlattı.

Proje

Balçova ilçesinde 31 bin 977 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek tesiste, altyapı takımları için hentbol, basketbol ve voleybol branşlarının kullanımına yönelik salon, kapalı yarı olimpik havuz, cimnastik salonu, tenis ve padel kortları yer alacak.

Tesiste ayrıca masa tenisi, satranç, okçuluk, atletizm, judo, tekvando ve eskrim çalışma alanları, fitness, pilates, reformer, sosyal etkinlik alanları ve yeme içme üniteleri bulunacak.