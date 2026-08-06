Cevdet Yılmaz: Milli Yetkinlik Hamlesi, milli teknoloji üretme irademizi sürdürecek insan gücümüzü temsil etmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi"nin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Program öncesinde Yılmaz, fuaye alanında yer alan stantlarda, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki program ve projelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde ortaya konulan güçlü iradenin, Türkiye'yi kritik teknolojilerde kendi imkan ve kabiliyetlerine dayanan bir ülke konumuna taşıdığını söyledi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii Forumu'nun resmi programın bir parçası haline geldiğine işaret eden Yılmaz, zirvede Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda geldiği yerin görüldüğünü vurguladı.

"Yetkinlik açığını, en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz"

Yılmaz, bugün bu kazanımları daha ileriye taşımanın, teknolojik üstünlüğü korumanın ve geleceğin rekabet ortamına hazırlanmanın yolunun, yarının teknolojilerini geliştirecek, üretecek ve sürdürülebilir kılacak yetkin insan kaynağına sahip olmaktan geçtiğini dile getirerek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmanın yolunun, kritik bilgi ve becerilerde de dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu belirtti.

"Bu nedenle yetkinlik açığını, en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz." diyen Yılmaz, savunma sanayisinde 120 bin civarında çalışan bulunduğunu ve yaş ortalamasının 34 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin on yıllar sonrasındaki stratejik insan kaynağını bugünden inşa etmenin, yeteneği keşfeden, geliştiren, tecrübeyi kuşaktan kuşağa aktaran ve kritik yetkinlikleri ülkede kalıcı hale getiren güçlü bir ekosistem kurmayı gerektirdiğini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi milli teknoloji üretme irademizi, Milli Yetkinlik Hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek insan gücümüzü temsil etmektedir." diye konuştu.

ELMAS Programı ile öğrencilerin teknik eğitim, sektörle uyumlu atölyeler, mentörlük, teknik geziler ve kariyer imkanlarıyla daha okul sıralarındayken üretim ekosistemiyle buluştuğunu ifade eden Yılmaz, üniversiteler için kurgulanan savunma sanayisi eğitim modülleriyle gençlere savunma sanayisini tanıtan, uzmanlaşma alanlarını gösteren ve kariyer kararlarını bilinçli vermelerini sağlayan bir eğitim hattı sağlandığını söyledi.

Yılmaz, liseden üniversiteye, üniversiteden uzmanlığa ve yöneticiliğe uzanan kesintisiz bir yetkinlik yolculuğu oluşturduklarını belirterek, Savunma Sanayii Lise, Kampüs, KAPSÜL ve yükseköğrenim programlarıyla farklı yaş ve eğitim düzeylerine uygun gelişim yolları oluşturulduğunu, gençlerin fikirleri, emekleri ve yetkinlikleriyle savunma sanayisine katkı sunmalarının sağlandığını dile getirdi.

Savunma Kariyer ve Savunma Gelişim Platformları üzerinden yüz binlerce gence doğrudan erişim ve sürekli öğrenme imkanı sunulduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Nitelikli iş gücüne yapılan yatırım, orta ve uzun vadede daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesi olarak ekonomimize geri dönmektedir. Aynı şekilde yıllar içinde oluşturulan bilgi ve tecrübenin korunması ve yeni kuşaklara aktarılması da stratejik bir anlam taşımaktadır. Bu kapsamda geliştirilen mentörlük platformu "Mentorus" sayesinde usta ile çırağı buluşturuyor, kurumlarımızın hafızasını dijital çağın imkanlarıyla güvence altına alıyoruz."

"Birçok alanda çok önemli girişimler içindeyiz"

Milli Yetkinlik Hamlesi'ni Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak küresel bir yetenek ağı oluşturduklarının altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ihracatımız savunma sanayinde 10 milyar doları aştı. Dünyanın 11. ihracatçı ülkesi konumundayız şu anda. Bu yıl da çok iyi gidiyor artış oranları. İnşallah bu sene yeni bir ihracat rekoruna imza atacağız. Hedefimiz en kısa sürede ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak. Bu rakamlar şunu da gösteriyor, Türkiye artık bu sektörde küresel bir oyuncu. Sadece bölgesinde değil, küresel düzeyde çok önemli bir konuma gelmiş durumda. Bazı ürünlerde birkaç ülkeden biri. İşte İHA'larda, SİHA'larda, birtakım önemli ürünlerde öne çıkan bir ülke konumundayız. Diğer ürünlerde de önemli gelişmeler sağlıyoruz. Çelik Kubbe Projemizden elektronik harp sistemlerine kadar birçok alanda çok önemli girişimler içindeyiz."

Yılmaz, "Beyin göçünden beyin gücüne" olarak adlandırılan bir programla ülkesine dönecek gençlere bu anlamda motivasyon sağlamaya çalıştıklarını ve bu süreçleri kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu programın somut sonuçlarını da görmeye başladık. 2025 yılında ASELSAN'a yurt dışından katılanların sayısı ASELSAN'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda. Daha önce gidenlerin sayısı çok daha fazla, gelenler çok daha azken bu yıl gelenler gidenlerin iki katından fazla toplamda baktığınızda. Dolayısıyla bu programımızın çalıştığını, başarılı olduğunu bu rakamlardan da görmüş oluyoruz."

Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin uluslararasılaşmasıyla Türkiye'nin ürün ihraç eden gücünü bilgi, eğitim modeli ve yetkinlik yaklaşımı ihraç eden bir kapasiteye tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Milli Yetkinlik Hamlesi'nin geride kalan iki yılının en güçlü karşılığı, bu süreçte yetkinliklerini geliştiren ve savunma sanayimizin geleceğine yön vermeye hazırlanan gençlerimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamlesi'ni her yıl daha ileriye taşıyarak yetkinlik yolculuğu boyunca gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini ve yeni programlarla insan kaynağı kapasitesini büyütmeye, ekosistemi geliştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.