Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Orhan Onur Gemici
06 Ağustos 2026•Güncelleme: 06 Ağustos 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
[1/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
[2/6] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
[3/6]
[4/6]
[5/6]
[6/6]
[1/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
[2/6] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
[3/6]
[4/6]
[5/6]
[6/6]