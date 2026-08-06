Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 23 yılda ihracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık." dedi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Töreni'nde konuşan Bakan Kacır, hayata geçirilen projelerin Trabzon ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde örnek bir kalkınma hamlesine imza atıldığını belirten Kacır, "Ülkemizin gücüne güç katan, Türkiye'yi her alanda, dünyada hak ettiği noktaya yaklaştıran yatırımları, reformları ve projeleri hayata geçirdik. Şehirlerimizin çehresini değiştiren, üretimi, istihdamı ve refahı destekleyen sayısız eseri milletimizle buluşturduk. Savunma sanayisinden uzaya, mobiliteden yapay zekaya kadar kritik alanlarda başkasının çizdiği sınırlarla yetinmeyen, kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye inşa ettik." ifadelerini kullandı.

"İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık"

Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciliğe taşıdıklarını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle, dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısına sahibiz. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarılarla taçlandırmaya ve ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya kararlıyız."

Trabzon'da son 23 yılda hayata geçirilen her yatırımın büyük bir vizyonun sahadaki yansıması olduğunun altını çizen Kacır, "Son 23 yılda nitelikli yatırımları Trabzon'a kazandırmak için şehrimizdeki organize sanayi bölgelerinin sayısını 3'ten 5'e, organize sanayi bölgelerinin toplam yüzölçümünü ise 100 hektardan 422 hektara çıkardık. OSB'lerimizde ilave 4 bin 865 istihdam oluşturduk." diye konuştu.

"Yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz"

Trabzon'un büyümesi ve kalkınması için KOBİ'lere, KOSGEB eliyle bugüne kadar 3 milyar 200 milyon lira destek sağladıklarına işaret eden Kacır, kentte gerçekleşecek 85 milyar liralık yatırım ve 13 binin üzerinde istihdamın önünün açıldığını aktardı.

Kentte yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkardıklarını ifade eden Kacır, "Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının ilk çağrısında elektrikli tekne ve yat üretimi, endüstriyel ağ ve benzeri ürünler üretimi, entegre su ürünleri üretimi ve işleme tesisi başlıklarında toplam 3 milyar 800 milyon liralık 9 yatırım projesini destekliyoruz." diye konuştu.

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 6,9 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 proje başvurusu aldıklarına değinerek, şunları aktardı:

"Trabzon'un sahip olduğu birikimi katma değer üreten yatırımlarla büyütmeye, şehrimizi yeni nesil üretim ve girişimciliğin güçlü merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 444 projeye 802 milyon lira, DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle 114 projeye 2 milyar lira destek sağladık. Bugün de şehrimizin kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracak, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaremizin destekleriyle hayata geçecek 6 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz."

Bugün ayrıca DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleriyle, toplam yatırım büyüklüğü 228 milyon lirayı aşan 12 proje için protokol imzalanacağına değinen Kacır, "Tarımsal üretimden kırsal kalkınmaya, hayvancılıktan yol yapımına, balıkçılıktan restorasyona kadar birbirinden farklı alanlardaki bu projelerle Trabzon’umuzun üretim kapasitesini artıracak, yerel ekonomisi desteklenecektir." diye konuştu.

Kacır, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda Trabzonlu gençlerin katkısı ve desteklerinin önemli olduğunu dile getirerek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Trabzon'a, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryumunu kazandırdıklarını söyledi.

TÜBİTAK’ın 30 milyon lira desteğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde kurulan ve bugün açılışı gerçekleşen Milli Teknoloji Atölyesi'nin, gençlere tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duydukları altyapıyı sunacağını vurgulayan Kacır, "Merkez bünyesinde sunulan imkanlarla gençler, üniversite sıralarında edindiği teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanına kavuşacak, yenilikçi projeler gerçekleştirecek." dedi.

Açılışı yapılan KTÜ VakıfBank Girişim Evi'nin de Trabzon'un yüksek teknoloji ve katma değer odaklı kalkınma yolculuğunda atılan kıymetli bir imza olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Burada girişimcilerimiz proje geliştirmeden mentorluğa, fikri mülkiyet haklarından finansman kaynaklarına, iş modeli oluşturmadan yatırımcılar ve iş dünyasıyla buluşmaya kadar ihtiyaç duydukları farklı desteklere tek çatı altında erişebilecek. Girişim Evi’nde çalışmalarını yürüten ekipler aynı zamanda Milli Teknoloji Atölyesi ile oluşturulan prototipleme altyapısı sayesinde fikirlerini kısa sürede doğrulayabilecek, ürün geliştirme süreçlerini hızla tamamlayacak. İnşallah burada yeşerecek her proje Trabzon’dan Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya uzanan başarı hikayelerinin başlangıcı olacak."

"Bu nesil, bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise kamuya, özel sektöre ve girişimcilere destek verdiklerini söyledi.

Kendi bünyelerindeki araştırma merkezlerinde ve enstitülerinde, ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik, stratejik öneme haiz teknolojileri geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Aydın, "Bir yandan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde ülkemizin dört bir yanında bilimi toplumda sevdirmek, yaygınlaştırmak adına 7'den 70'e mekanlar kuruyoruz. Bilim merkezleri açıyoruz, Deneyap Atölyeleri açıyoruz." diye konuştu.

Aydın, bu mekanların gençleri problem çözme, analitik düşünme ve proje yönetimi gibi becerilerle donattığına işaret ederek, "Diğer yandan da onları Milli Teknoloji Hamlesi yolunda aynı gaye etrafında toplayarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasında özgüveni yüksek, şuurlu ve şahsiyetli karakterlerin inşasında önemli bir role sahip olacaklar. İşte bu nesil, bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak. İlham verici bu mekanlarda yapacakları Ar-Ge ve proje çalışmalarıyla nice başarılara imza atacaklar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, proje paydaşlarıyla protokol imzaladılar.

Bakan Kacır, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve katılımcılar da hayata geçirilen projelerin açılışını gerçekleştirdiler.

Bu arada, Kacır, Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın, Trabzonspor ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Kacır'a, üzerinde Muhammed Salah ve kendi isminin yazılı olduğu Trabzonspor formalarını hediye etti.

KTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi ve KTÜ Girişim Evi'ne de ziyarette bulunan Bakan Kacır, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren ve teknoloji projeleri geliştiren öğrencilerle sohbet etti.