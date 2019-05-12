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Spor

Ali Koç'tan '12 Mayıs' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs'ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır" dedi.

Erkan Tiryaki   | 12.05.2019
Ali Koç'tan '12 Mayıs' açıklaması

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 12 Mayıs 2012'de Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları Süper Final'in şampiyonluk maçından sonra çıkan olayları işaret ederek, "Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs'ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır." ifadesini kullandı.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 12 Mayıs'ta oynanan maçın öncesinde planlı olarak bir gerginliğin başladığını savunarak, şunları kaydetti:

"Maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken stadımızı gaza boğan, canımıza kasteden, düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir. Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs’ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır."

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