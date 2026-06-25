2026 Dünya Kupası heyecanı 6 maçla devam edecek

Fatih Erel
25 Haziran 2026•Güncelleme: 26 Haziran 2026
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda Türkiye ile ABD, Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşılaşırken, I Grubu'nda Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle:
F Grubu:
02.00 Japonya - İsveç (Dallas Stadı)
02.00 Tunus - Hollanda (Kansas City Stadı)
D Grubu:
05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)
05.00 Paraguay - Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı)
I Grubu:
22.00 Norveç - Fransa (Boston Stadı)
22.00 Senegal - Irak (Toronto Stadı)