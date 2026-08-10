Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 46. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45 karşılaşmada 17 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 45 maçta rakip fileleri 66 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 104 50 31 23 148 107 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 45 17 14 14 66 52 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23 TOPLAM 303 120 66 117 413 424

Fenerbahçe, Avusturya takımlarına kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler, ilk 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı.

Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

İlk rakibi Rapid Wien'di

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ilk karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien olmuştu.

Sarı-lacivertliler, 1996 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçına Avusturya deplasmanında çıkmış ve Elvir Boliç'in attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, söz konusu sezonda Jes Hogh'ün golüyle sahasında da rakibini 1-0 yenmişti.

3. elemede Salzburg'u geçmişti

Fenerbahçe, bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg ile 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maça deplasmanda çıkan sarı-lacivertliler, Cristian Baroni'nin golüyle sahadan yine 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, rövanş maçında ağırladığı rakibini ise Raul Meireles, Moussa Sow ve Pierre Webo'nun golleriyle 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da bir başka Avusturya temsilcisiyle karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i geçerek adını gruplara yazdırmıştı.

İlk maçı deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, evinde de İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Sturm Graz ile 4. randevu

Fenerbahçe, yarın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmek için mücadele edeceği Sturm Graz ile 4. randevusuna çıkacak.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelmişti.

İlk maçı deplasmanda Maresic'in kendi kalesine ve Roman Neustadter'in golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşta Nabil Dirar'ın golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve tur atlamıştı.

Fenerbahçe, son olarak konuk ettiği rakibini Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 geçmeyi başarmıştı.