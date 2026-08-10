Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak.
Süha Gür
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
GRAZ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 46. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45 karşılaşmada 17 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 45 maçta rakip fileleri 66 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
104
50
31
23
148
107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
45
17
14
14
66
52
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
303
120
66
117
413
424
Fenerbahçe, Avusturya takımlarına kaybetmiyor
Sarı-lacivertliler, ilk 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı.
Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.
İlk rakibi Rapid Wien'di
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ilk karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien olmuştu.
Sarı-lacivertliler, 1996 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçına Avusturya deplasmanında çıkmış ve Elvir Boliç'in attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, söz konusu sezonda Jes Hogh'ün golüyle sahasında da rakibini 1-0 yenmişti.
3. elemede Salzburg'u geçmişti
Fenerbahçe, bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg ile 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maça deplasmanda çıkan sarı-lacivertliler, Cristian Baroni'nin golüyle sahadan yine 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, rövanş maçında ağırladığı rakibini ise Raul Meireles, Moussa Sow ve Pierre Webo'nun golleriyle 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da bir başka Avusturya temsilcisiyle karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i geçerek adını gruplara yazdırmıştı.
İlk maçı deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, evinde de İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Sturm Graz ile 4. randevu
Fenerbahçe, yarın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmek için mücadele edeceği Sturm Graz ile 4. randevusuna çıkacak.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelmişti.
İlk maçı deplasmanda Maresic'in kendi kalesine ve Roman Neustadter'in golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşta Nabil Dirar'ın golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve tur atlamıştı.
Fenerbahçe, son olarak konuk ettiği rakibini Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 geçmeyi başarmıştı.