UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak

Yunus Kaymaz
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde 30 maç oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.
Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk müsabakaların sonuçları şöyle:
Yarın:
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)
20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)
12 Ağustos Çarşamba:
19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)
19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)
13 Ağustos Perşembe:
18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)
19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)
19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)
20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)
20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)
20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)
20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)
20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)
20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)
20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)
20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)
20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)
20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)
21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)
21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)
21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)
21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)
21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)
21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)
21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)
22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)