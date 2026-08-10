Basketbolda 2026-2027 sezonu medya akreditasyon başvuruları başladı

Mücahit Hüseyin Eroğul
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 2026-2027 sezonundaki basketbol maçlarını takip etmek isteyen medya mensuplarının, başvurularını 10 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde medyaakreditasyon@tbf.org.tr adresine göndermeleri gerektiği vurgulandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezon içinde maç bazlı tekil akreditasyon verilmeyeceği ve sezon içinde yeni başvuru kabul edilmeyeceği hatırlatılırken, sürece ilişkin tüm detaylara TBF resmi internet sitesindeki Türkiye Basketbol Federasyonu Akreditasyon Talimatı'nın dördüncü bölümünde yer alan “Medya Akreditasyon Kriter ve İşlemleri” başlığı üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.