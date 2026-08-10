İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da tamamen Hristiyan nüfusa sahip son belde Tayyibe'yi "kapalı askeri bölge" ilan ederek beldeye İsraillilerin, yabancı uyrukluların ve gazetecilerin girişlerini yasakladı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Hristiyanların yaşadığı Tayyibe beldesini "askeri bölge" ilan ederek girişleri yasakladı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da tamamen Hristiyan nüfusa sahip son belde Tayyibe'yi "kapalı askeri bölge" ilan ederek beldeye İsraillilerin, yabancı uyrukluların ve gazetecilerin girişlerini yasakladı.

Filistinli Hristiyan ve insan hakları savunucusu Ihab Hassan, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kararın uluslararası aktivistler, insan hakları gözlemcileri ve gazetecilerin beldeye girerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını belgelemelerini engelleyeceğini belirtti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’da tamamen Hristiyan nüfusa sahip son belde Tayyibe'yi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini kaydeden Hassan, ordunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganları gözaltına almak yerine, bu saldırıları belgeleyen gazeteci ve aktivistlerin beldeye girişini yasakladığını ifade etti.

Söz konusu uygulamayı Tayyibe'ye yönelik "etnik temizliğe" doğru atılmış yeni bir adım şeklinde nitelendiren Hassan, bu gelişmenin "son derece endişe verici" olduğunu kaydetti.

İsrail hükümeti ve ordusunun uygulamayı "tanıkların, gazetecilerin ve dünyanın haberi olmadan" gerçekleştirmek istediğini ifade eden Hassan, yasağın devam etmesi halinde Filistin beldesinin varlığının ciddi risk altında kalacağını belirtti.

Hassan ayrıca, beldedeki saldırıların belgelenmesinin de bu uygulamayla engelleneceğine dikkati çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sık sık Tayyibe'de Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yönelik baskın ve saldırılar düzenliyor.

İsrail, 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskınlarda aralarında bir gazeteci ve serbest bırakılan eski mahkumların da bulunduğu 25 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltıların Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yoğunlaştığı, Nablus, Cenin, Ramallah, Kalkilya ve El Halil kentlerinden de gözaltına alınanlar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yakla