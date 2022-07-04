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Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 04.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın madalya kazandı

Ankara

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