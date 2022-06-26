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Spor

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.

Muhammed Boztepe, Esat Fırat, Abdullah Yasin Güler   | 26.06.2022
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

Oran

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı.

Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.

Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken, Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi.

Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı.

Türkiye 8. sırada yer aldı

Açılışın ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 8. sırada çıktığı geçit töreninde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

Tören, konser eşliğindeki havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.


Fotoğraf: Barış Oral/AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılış öncesi düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile bir araya geldi.

Yemeğin ardından Oktay, oyunların düzenleneceği stadyuma hareket etti. Burada diğer devlet başkanlarıyla birlikte açılış törenini izledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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