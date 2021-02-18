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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı, erken seçime gitmek için parlamentoyu feshetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gidilmesi için parlamentonun üst kanadını feshetti.

Mehmet Nuri Uçar   | 18.02.2021
Cezayir Cumhurbaşkanı, erken seçime gitmek için parlamentoyu feshetti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gitmek için parlamentoyu feshettiğini açıklarken, 48 saat içinde kabine değişikliği yapılacağını söyledi.

Almanya'daki tedavisinin ardından bu ay ülkesine dönen Tebbun, siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmelerde verdiği erken seçim mesajı için düğmeye bastı.

Cezayir Cumhurbaşkanı, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, parlamentonun birinci kanadı Ulusal Halk Meclisini feshettiğini ve en kısa zamanda erken seçimlere gidileceğini söyledi ancak herhangi bir takvim vermedi.

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'in 6 ay içinde Cezayir’de üretimine başlanacağı sözünü veren Tebbun, ülkedeki protesto hareketi "Hirak" içinden hükümlü en az 30 kişiye de Cumhurbaşkanlığı affı uygulanacağını duyurdu.

Tebbun, 48 saat içinde kabine revizyonu yapılacağı bilgisini paylaştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı ayrıca Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen diyalog sürecinde göreve gelen yönetimi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Buteflika sonrası Cezayir'de siyasi süreç

Cezayir, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen aday olmasıyla Şubat 2019'dan itibaren hareketli bir döneme girdi.

Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında ivme kazanmasının ardından ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kaldı. Protestoları sonlandırmak için yönetimin bastırmasıyla Aralık 2019'da gerçekleşen seçimlerde Tebbun göreve geldi.

Tebbun, dönemi için anahtar gördüğü yeni Anayasa için ülkeyi Kasım 2020'de referanduma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece dörtte birinin katıldığı referandumda yeni Anayasa yaklaşık yüzde 68 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, yeni Anayasa'ya uygun şekilde seçimleri gerçekleştirerek "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde açıklama yapmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, geçen ay hazırladığı yeni seçim yasası taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde istediği sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini içeren teklifi siyasi partilere göndermişti.

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