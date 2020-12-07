Euro
9.49
Dolar
7.85
BIST 100
1,331.42
Altın
1,831.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." dedi.

07.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

TBMM

Meclis Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." dedi.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı ile ilgili Oktay, "2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele

Oktay, kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"2021 yılı Nisan ayı gibi yerli aşımız hazır hale gelmiş olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır." dedi.

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez"

Oktay, "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon
105 yaşında Kovid-19'u yenmeyi başardı
Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar
Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur