19. Akdeniz Oyunları'nda boccede gümüş madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.
Ankara
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, bocce branşında bazı final maçları sona erdi.
Erkekler tekli raffa kategorisinin finalinde İtalyan Mattia Visconti ile karşılaşan Ahmet Emen, rakibine 12-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.