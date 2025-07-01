Dolar
39.84
Euro
47.07
Altın
3,346.94
ETH/USDT
2,449.20
BTC/USDT
106,446.00
BIST 100
10,068.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Geleceğin harekat ortamı GHOST ile şekillenecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde oluşturulan Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST) platformu için başvurular 30 Haziran'da başladı.

Firdevs Bulut Kartal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Geleceğin harekat ortamı GHOST ile şekillenecek

Ankara

SSB'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, GHOST platformu, savunma sanayisi ekosisteminde stratejik dönüşümün yönünü çizmeyi amaçlıyor.

Platformun temel hedefleri arasında, gelecekte oyun değiştirici nitelikte olacak teknolojilerin belirlenmesi, yeni harekat konseptlerine stratejik yön verilmesi ve sektörde farkındalık oluşturulması yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Seçilen senaryolar, ilerleyen süreçte düzenlenecek Senaryo Analiz Çalıştayı'nda detaylı şekilde ele alınacak. Çalıştaydan elde edilecek çıktılar, hem Teknoloji Yol Haritaları'na hem de Savunma Sanayii Başkanlığının OTAĞ sistematiğine entegre edilecek.

Platforma başvurular "ghost.ssb.gov.tr" adresinden alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da anız yakan 114 kişiye adli işlem uygulandı
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani: Kalkınma Yolu, stratejik bir projedir
2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı
Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor
Ankara'da muhtarlara yönelik eğitim programı başlatıldı

Benzer haberler

Geleceğin harekat ortamı GHOST ile şekillenecek

Geleceğin harekat ortamı GHOST ile şekillenecek

Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu resmen bünyesine kattı

Deprem deneyiminden acil durum haberleşme çözümleri çıktı

MSB'den kamikaze insansız deniz aracı "PİRANA" paylaşımı

MSB'den kamikaze insansız deniz aracı "PİRANA" paylaşımı
Bayraktar AKINCI, hava hedeflerini KEMANKEŞ 1 ile vurdu

Bayraktar AKINCI, hava hedeflerini KEMANKEŞ 1 ile vurdu

Milli hava araçları yerli katkıyla kanatlanacak

Milli hava araçları yerli katkıyla kanatlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet