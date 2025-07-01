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Teknoloji

Çin, "Tienvın-2" asteroit keşif aracıyla elde edilen Dünya ve Ay görüntülerini paylaştı

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), "Tienvın-2" asteroit keşif aracıyla elde edilen Dünya'ya ve Ay'a ait görüntüleri yayımladı.

Irmak Akcan  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Çin, "Tienvın-2" asteroit keşif aracıyla elde edilen Dünya ve Ay görüntülerini paylaştı

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, 33 gündür yörüngede olan Tienvın-2, Dünya'yı ve Ay'ı görüntüledi.

CNSA, yörüngedeki Tienvın-2 keşif aracı tarafından çekilen Dünya ve Ay görüntülerini yayınladı.

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Görüntülerden birinde, Tienvın-2 tarafından 30 Mayıs'ta çekilen Dünya yer alıyor.

Görüntüler, Dünya'dan yaklaşık 590 bin kilometre uzaklıktan çekilirken CNSA, Tienvın-2'nin halihazırda Dünya'dan 12 milyon kilometreyi aşan bir mesafede ve çalışır durumda olduğunu belirtti.

28 Mayıs'ta fırlatılan "Tienvın-2", veri ve numune toplayarak asteroitlerin ve erken güneş sisteminin oluşumuna ve gelişimine ışık tutmayı amaçlıyor.

On yıl sürmesi planlanan keşif misyonu kapsamında, birden fazla hedefe ulaşması amaçlanan aracın görevleri arasında, Dünya'ya yakın "2016HO3" asteroidinden numune toplamak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında "311P" uydusunu incelemek de bulunuyor.

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