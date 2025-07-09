Dolar
40.03
Euro
46.92
Altın
3,311.02
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yeşilayın "Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı

Hekimlerin bağımlılıkla mücadele süreçlerinde daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yeşilay Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı.

Gökçe Karaköse  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Yeşilayın "Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı

İstanbul

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında aile hekimlerinden branş uzmanlarına kadar geniş yelpazede görev yapan doktorlar, eğitimler ve çeşitli saha hizmetleriyle çalışmalara destek sağlayacak.

Projeyle hekimlerin gönüllülük esasına dayalı modelle mesleki gelişim, bilimsel katkı ve toplumsal fayda üretme fırsatını yakalaması amaçlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eğitim modülleri, akademik çalışmalar, saha faaliyetleri ve farkındalık kampanyalarıyla desteklenen proje, aynı zamanda kamu politikalarına katkı sunacak bilimsel verilerin üretilmesine de zemin hazırlıyor.

Bağımlılıkların önlenmesi, erken teşhis, doğru yönlendirme ve rehabilitasyon süreçlerinde hekimlerin daha etkili roller üstlenmesini kapsayan proje, sağlık profesyonelleri arasında dayanışma ağı oluşturarak multidisipliner işbirliklerini de teşvik ediyor.

Yeşilay Gönüllü Hekimler Projesi'yle bağımlılıkların karşısında duran, sağlık alanında tecrübesini farkındalık çalışmalarına da aktarmak isteyen 5 bin gönüllü hekime ulaşılması hedefleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumlarla işbirlikleri kapsamında bağımlılıklarla mücadelede uluslararası düzeyde etkili yapı oluşturulması, projenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Proje sayesinde hekimler, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla ilgili koruyucu, önleyici ve tedavi edici süreçlere aktif destek verecek, hem sahada hem de sağlık sisteminde fark oluşturacak.

Hekimler, Yeşilayın resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabilecek.

Katılımcılar, ilgi ve uzmanlık alanlarına göre farklı modüllerde görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
DMM "720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı
Uşak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Yeşilayın "Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı

Yeşilayın "Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı

Türkiye Bilişim Derneğinin 27. Bilimkurgu Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor

Srebrenitsalı doktor Pilav, soykırımda daha fazla hayat kurtarmanın mücadelesini anlattı

Srebrenitsalı doktor Pilav, soykırımda daha fazla hayat kurtarmanın mücadelesini anlattı
Türkiye'de tedavi gören Gazzeli doktor, iyileşip mesleğine geri dönmek istiyor

Türkiye'de tedavi gören Gazzeli doktor, iyileşip mesleğine geri dönmek istiyor
Yeşilaydan aldığı eğitimle ağabeyinin bağımlılıktan kurtulmasına destek oldu

Yeşilaydan aldığı eğitimle ağabeyinin bağımlılıktan kurtulmasına destek oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet