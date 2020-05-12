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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirlere tam uyum' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, "AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor." uyarısında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 12.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirlere tam uyum' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün AVM önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu, sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadığını belirterek, "Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ifadelerini kullandı. 


Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir." notu ile AVM önünde içeri girmek için bekleyenlerin görüntülendiği bir fotoğrafa yer verdi.

AVM önlerinde uzun kuyruklar ve yığılmalar oluştuğunu vurgulayan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." uyarısında bulundu.

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