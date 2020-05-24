Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 24.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun."

"Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı"


Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 13'e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
BAE, Las Vegas'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı

THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

'Bayramlar dilleri farklı olsa da duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir'

'Bayramlar dilleri farklı olsa da duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir'
Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor
Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı