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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 2022'deki muayene ve randevular hakkında paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, 2022'de bakanlığa bağlı hastanelerde 465 milyon 444 bin 49 muayenenin gerçekleştirildiğini, MHRS'den alınan 142 milyon 858 bin 107 randevudan 109 milyon 654 bin 808'ine gidildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 31.12.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan 2022'deki muayene ve randevular hakkında paylaşım

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 gün hariç, 2022'de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 milyon 444 bin 49. Muayenelerin 335 milyon 200 bin 693'ü polikliniklerde, 130 milyon 243 bin 356'sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo, birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz.

Son 15 gün hariç, 2022'de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 milyon 858 bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808'i gerçekleşti. Yani 2022'de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü."

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