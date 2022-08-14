Sağlık Bakanı Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek günlerde, ilçelerden başlayarak, sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirterek, "Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak."
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Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2022
Beyaz Reform