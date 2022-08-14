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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek günlerde, ilçelerden başlayarak, sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirterek, "Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp   | 14.08.2022
Sağlık Bakanı Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak."

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