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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 03.01.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?"

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