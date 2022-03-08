Sağlık Bakanı Koca, kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından "8 Mart" etiketiyle paylaştığı videolu mesajda "Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.
Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2022
İyi ki varsınız. #8mart pic.twitter.com/PUuU1OEeCX
Bakan Koca'nın paylaştığı videoda bir kadının ambulansı kullanma görüntüleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.