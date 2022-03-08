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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı.

İsa Toprak   | 08.03.2022
Sağlık Bakanı Koca, kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından "8 Mart" etiketiyle paylaştığı videolu mesajda "Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda bir kadının ambulansı kullanma görüntüleri yer aldı.

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