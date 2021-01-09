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Sağlık

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Sanela Crnovrsanin   | 09.01.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Bosnie-Herzégovine

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 89 milyon 732 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 928 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 206 bini geçti.


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Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 469 bini, Hindistan'da 10 milyon 433 bini, Brezilya'da 8 milyon 15 bini ve Rusya'da 3 milyon 379 bini aştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da şimdiye kadar 500 binden fazla kişinin aşı olduğu duyuruldu.

Avusturya’da salgına rağmen yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği "hızlı test" uygulamasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Çinli yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerden dışarı çıkılmaması" konusunda uyardı.

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, bölgelere göre Kovid-19 risk seviyesini gösteren kırmızı (yüksek riskli), turuncu (orta riskli), sarı (düşük riskli) kategori sistemine mavi (en düşük) kategoriyi de eklediklerini duyurdu. Son düzenlemelere göre, ülkede 7 ilçenin kırmızı, 30 ilçenin turuncu, 219 ilçenin sarı ve 192 ilçenin mavi kategoride olduğu açıklandı.

Malezya Savunma Bakanlığı, Negeri Sembilan ve Johor eyaletlerindeki 3 hapishanede salgın nedeniyle uygulanan karantinanın 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Lübnan'da salgın nedeniyle devlet hastanelerindeki tüm yatakların dolduğu, özel hastanelerde de boş yer kalmadığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına aşı yapılmaması için ilgili kurumlara talimat göndermesinin "ırkçılık" olduğunu bildirdi.

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