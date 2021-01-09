Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.
Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz. pic.twitter.com/kWdfvHTmo7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021
Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor" başlıklı Bitlis mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesini yaptı.
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