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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 09.01.2021
Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor" başlıklı Bitlis mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor

Bitlis'te Kovid-19'la mücadelede önemli görev üstlenen 77 filyasyon ekibi, pozitif vakalar ile temaslıların tespiti, izolasyona alınması ve ilaç temini amacıyla kent merkezi ve kırsaldaki köylere giderek, görevlerini özveriyle yerine getiriyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Bakan Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesini yaptı.


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